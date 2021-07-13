{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два землетрясения магнитудой до 4,8 произошли рядом с Курильскими островами

По данным сейсмологов, подземные толчки местными жителями не ощущались

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Сейсмологи во вторник утром зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) еще два землетрясения магнитудой до 4,8. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Произошли два землетрясения магнитудой 3,5 и 4,8 рядом со средней и северной группами Курильских островов. Глубина очагов составила 209 и 59 километров соответственно", - рассказали в пресс-службе.

По данным сейсмологов, подземные толчки местными жителями не ощущались. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее два землетрясения произошли у берегов Камчатки и Курильских островов, их магнитуда составила 4,9.

Теги
РоссияСахалинская область
В Приморье пресекли мошенничество с поставками питания в образовательные учреждения
Подозреваемый задержан, дал признательные показания по трем фактам противоправной деятельности
Читать полностью