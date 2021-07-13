Два землетрясения магнитудой до 4,8 произошли рядом с Курильскими островами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Сейсмологи во вторник утром зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) еще два землетрясения магнитудой до 4,8. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Произошли два землетрясения магнитудой 3,5 и 4,8 рядом со средней и северной группами Курильских островов. Глубина очагов составила 209 и 59 километров соответственно", - рассказали в пресс-службе.

По данным сейсмологов, подземные толчки местными жителями не ощущались. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее два землетрясения произошли у берегов Камчатки и Курильских островов, их магнитуда составила 4,9.