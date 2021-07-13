В Приморье пресекли мошенничество с поставками питания в образовательные учреждения

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресеки в Приморье поставки просроченных продуктов питания в образовательные учреждения. Об этом сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

"Задокументирована противоправная деятельность директора компании, который с 2019 года являлся поставщиком продуктов питания в государственные и муниципальные учреждения. Разработав преступную схему по хищению бюджетных средств, злоумышленник организовал поставку продуктов питания, в том числе в образовательные учреждения, не соответствующих требованиям ГОСТ, с истекшими сроками хранения, с сопроводительными документами и этикетками на упаковке, содержащими заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, дал признательные показания по трем фактам противоправной деятельности при исполнении государственных контрактов на сумму более 3 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Продолжается проведение следственных действий.