Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом с Курильскими островами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Сейсмологи во вторник в 11:30 (03:30 мск) зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) еще одно землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Эпицентр землетрясения находился в 111 километрах южнее острова Симушир средней группы Большой гряды Курильских островов. Глубина очага составила 59 километров", - рассказали в пресс-службе.

По данным сейсмологов, на этот раз курильчане ощутили землетрясение. Подземные толчки силой до трех баллов почувствовали жители населенных пунктов островов Итуруп и Кунашир Большой Курильской гряды. Остров Симушир населения не имеет. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.

Ранее в этот же день у берегов Камчатки и Курил произошли четыре землетрясения магнитудой до 4,9.