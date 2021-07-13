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В Хабаровском крае возбудили дела после кражи строительной техники на 80 млн рублей

Один из фигурантов дела - директор регионального филиала главного военного строительного управления

ТАСС, 13 июля. Прокуратура возбудила уголовные дела по факту кражи 24 единиц строительной техники на общую сумму 80 млн рублей. Один из фигурантов дела - директор регионального филиала главного военного строительного управления, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

"Военной прокуратурой Восточного военного округа проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что директор регионального филиала ФГУП "Главное военное строительное управление № 6" и руководитель одной из коммерческих организаций Амурской области, составив фиктивный договор аренды, похитили 24 единицы строительной техники общей стоимостью 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

По материалам прокурорской проверки в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, и п. "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), это грозит лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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