В Якутии обнаружены 30 новых очагов пожаров после прохождения грозовых фронтов

ЯКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Якутии за сутки увеличилась более чем на 14 тыс. га, обнаружено 30 новых очагов в результате прохождения грозовых фронтов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки количество пожаров уменьшилось на 17 очагов, площадь природных пожаров увеличилась более чем на 14 тыс. га за счет прироста площадей на действующих пожарах и обнаружения 30 новых очагов, возникших ввиду прохождения грозовых фронтов. На территории 11 районов Якутии сохраняются высокие классы пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Горного, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 246 очагов, общая площадь которых свыше 937 тыс. га. На особом контроле регионального управления находятся природные пожары у населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник и Чумпу-Кытыл.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 325 природных пожаров, за сутки ликвидировано 13, к тушению привлекался 2 631 человек, задействовано 332 единицы техники. "Основные усилия главного управления направлены на защиту населенных пунктов от природных пожаров, на территории Горного, Оймяконского и Хангаласского районов задействованы специалисты регионального управления МЧС России", - отмечается в сообщении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ради обеспечения пожарной безопасности ограничено пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.