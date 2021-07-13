Из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое осужденных

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГУФСИН по Новосибирской области разыскивают двоих осужденных, которые сбежали из колонии-поселения № 8 в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.

"Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области и полиции разыскивают осужденных, самовольно ушедших из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии № 8. В ходе проведения плановой проверки осужденных было выявлено отсутствие осужденных Козлова Виталия Владимировича и Горлова Александра Сергеевича, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденные воспользовались правом носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. Один из разыскиваемых осужден за преступления против собственности и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Второй молодой человек - за преступления против собственности.