В Саратове столкнулись грузовик и "Газель"

САРАТОВ, 13 июля. /ТАСС/. Одиннадцать человек, по предварительным данным, получили травмы в результате ДТП в Кировском районе в Саратове, сообщили ТАСС в областной службе спасения.

"Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси "Газель". По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек", - сообщили в службе.

Собеседник агентства уточнил, что госпитализированы шесть человек, остальные получили медицинскую помощь на месте. Причины произошедшего устанавливаются.

В администрации города в свою очередь добавили, что причиной аварии стал отказ тормозов грузовика. "По предварительным данным, виновником ДТП стал грузовик, у которого отказали тормоза. Чтобы избежать более серьезную аварийную ситуацию, водитель микроавтобуса был вынужден совершить маневр и допустил столкновение с мусоровозом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в результате происшествия сильно никто не пострадал", необходимая медицинская помощь оказана.

Как отметили в правительстве региона, губернатор Валерий Радаев дал ряд поручений после ДТП в Саратове. "Зампреду правительства Александру Соловьеву поручено выяснить причины ДТП и проанализировать безопасность работы общественного транспорта, Минздраву - оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - сообщили в правительстве области.

В новость были внесены изменения (08:27) - добавлена информация администрации города