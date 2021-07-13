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В гостинице в Геленджике взорвался газ

По данным источника, погибли двое
© ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. В гостинице в Геленджике взорвался газ, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

По данным источника в оперативных службах города, погибли двое. "По предварительным данным, два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС сообщили о происшествии в гостинице на улице Советская. "По прибытии первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек. По предварительной информации, есть пострадавшие", - сказали в ведомстве.

ЧП произошло в четырехэтажной гостинице, которая расположена в центральной части города. Согласно размещенным в соцсетях фото и видеороликам, фрагменты здания после взрыва разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили. 

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что на место происшествия выехал следователь.

Теги
РоссияКраснодарский край
Причиной взрыва в гостинице в Геленджике могла стать неисправность газового оборудования
По данным источника в экстренных службах, также рассматриваются другие версии ЧП
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