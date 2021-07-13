КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. В гостинице в Геленджике взорвался газ, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По данным источника в оперативных службах города, погибли двое. "По предварительным данным, два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС сообщили о происшествии в гостинице на улице Советская. "По прибытии первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек. По предварительной информации, есть пострадавшие", - сказали в ведомстве.

ЧП произошло в четырехэтажной гостинице, которая расположена в центральной части города. Согласно размещенным в соцсетях фото и видеороликам, фрагменты здания после взрыва разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что на место происшествия выехал следователь.