На Украине из-за непогоды обесточено 130 населенных пунктов

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Непогода на Украине привела к прекращению электроснабжения 130 населенных пунктов в восьми областях за прошедшие сутки. Об этом сообщила во вторник Государственная служба по ЧС страны (ГСЧС).

"По состоянию на 07:00 13 июля вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 130 н. п. в 8 областях", - сказано в сообщении. Отмечается, что без электроэнергии находятся по 28 населенных пунктов в Днепропетровской и Черкасской областях, а также 23 - в Житомирской, 14 - в Киевской, 13 - в Запорожской, 9 - в Черниговской, 8 - в Сумской и 7 - в Кировоградской. Бригады энергетиков привлечены для восстановления энергоснабжения, сообщили в ГСЧС.