При столкновении маршрутки и БТР на Ставрополье погибли два человека

ТАСС, 13 июля. Маршрутка "Газель" столкнулась с БТР, который ехал в колонне на Ставрополье, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"При следовании воинской колонны в сопровождении ВАИ произошло ДТП. По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "Газели", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают инспекторы военной автоинспекции (ВАИ) и ДПС.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что четыре человека, среди которых три ребенка, пострадали в результате столкновения маршрутной "Газели" и БТР в селе Тамбукан в Предгорном районе Ставропольского края. "По предварительным данным, при столкновении пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Они с различными травмами направлены в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства. Всего в маршрутке находились девять человек.

Источник уточнил, что ДТП произошло около 07:40 мск. Маршрутка, которая перевозила людей, частная.