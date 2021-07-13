СМИ: спасатель на Крите второй раз спас одну и ту же россиянку

АФИНЫ, 13 июля. /ТАСС/. Спасатель на острове Крит вновь спас пожилую россиянку, которая тонула во время шторма в том же месте год назад. Об этом случае сообщил греческий телеканал ERT.

"Спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда вытащил из штормовых волн в местечке Сталида близ города Ираклион начавшую тонуть пожилую женщину. Оказалось, что это была та самая женщина, жизнь которой он спас год назад на том же пляже, когда она снова бросила вызов опасности и была унесена течением. 75-летняя россиянка, постоянная жительница этого района, в воскресенье снова пришла на пляж, чтобы искупаться, но сильное течение не давало ей выйти на берег", - отметил телеканал.

Спасатель нырнул в воду, и когда он вытащил женщину, то с удивлением обнаружил, что именно ее он спас в прошлом году на том же самом месте. Спасатель рассказал телеканалу, что был так удивлен, что сказал женщине: "Снова ты? Опять?". Он в шутку назвал россиянку своим лучшим клиентом и попросил ее больше не купаться в шторм, не получив разрешения спасателей.