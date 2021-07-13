Из-под завалов гостиницы в Геленджике спасли одного человека

ТАСС, 13 июля. Спасатели извлекли из-под завалов гостиницы в Геленджике женщину, она передана медикам, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Одного человека спасатели извлекли из-под завалов, передали медикам", - сказали в ведомстве.

В администрации города в свою очередь добавили, что вокруг отеля оцеплены несколько кварталов. "Оцеплены несколько кварталов, близлежащие [здания] не пострадали", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что, по предварительным данным, под завалами больше никого нет. "Внутри [отеля] работают спасатели, ищут пострадавших, обследуют здание", - добавили в экстренных службах, уточнив, что повреждены перекрытия между этажами. "Перекрытия пострадали в гостинице между первым и вторым этажами", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в частной четырехэтажной гостинице на улице Советская в Геленджике на кухне произошел взрыв бытового газа, в результате один человек погиб, несколько пострадали. Как сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, молодой человек, погибший при взрыве в гостинице, находился на улице. "По предварительным данным, утром 13 июля в одном из помещений, расположенных на первом этаже гостиничного комплекса, произошел хлопок, в результате которого погиб молодой человек, находившийся на улице", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС добавили, что повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа здания. Проводится разбор завалов. Эвакуированы 50 человек. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, повреждены перекрытия между первым и вторым этажами.

На сайте гостиницы "Азария" написано, что она работает 10 лет. Вместимость отеля - 100 человек в номерах от двухместного до двухкомнатного. На территории находится открытый бассейн.