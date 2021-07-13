В МЧС заявили, что в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике пострадали пятеро

ТАСС, 13 июля. Взрыв бытового газа произошел в гостинице в Геленджике, подтвердили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В результате происшествия пострадали пять человек, к сожалению, один погиб. Предварительная причина - взрыв бытового газа. Дом газифицирован", - сказали в пресс-службе.

По данным мэра города Алексея Богодистова, погиб один человек, еще трое пострадали. "Предварительная версия - взрыв бытового газа. Один погибший, трое пострадавших, по предварительной версии. При гостинице небольшой магазин, в этом магазинчике произошел взрыв. Цокольный этаж", - сказал он.

"Объект осмотрели, пока жертв больше не выявлено. Это предварительная информация", - пояснил мэр.

Данные о пострадавших и погибших разнятся. Так, источник в оперативных службах города заявил, что число погибших выросло до двух. "По предварительным данным, два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили медики, четыре человека доставлены в городскую больницу. "Четверо госпитализированы, включая ребенка. Все тяжелые, пока в реанимации. Еще одного [пострадавшего] везут", - заявили в больнице.

Прокуратура проводит проверку, на месте работают сотрудники МЧС и следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Спасатели продолжают обследовать здание и искать пострадавших.

ЧП произошло в частной четырехэтажной гостинице "Азария" на улице Советская. Под завалами оказалась женщина, она была спасена и передана медикам. Эвакуировано 50 человек. Взрывом повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа здания.

По данным с сайта гостиницы, она работает 10 лет. Вместимость отеля - 100 человек.