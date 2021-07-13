Прокуратура начала проверку после взрыва бытового газа в гостинице в Геленджике

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура Геленджика организовала проверку после взрыва газовоздушной смеси в гостинце "Азария", сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

"Прокуратура Геленджика организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси, произошедшей в гостинце "Азария" (ул. Советская/Тельмана), на место выехал заместитель прокурора города Андрей Дмитров. Также пострадало имущество, в том числе на улице, и выбиты окна в соседних домах", - говорится в сообщении ведомства.

В гостинице в Геленджике, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, есть погибшие и пострадавшие. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подтвердили факт происшествия в Геленджике, повреждение остекления и внутренних конструкций первого этажа здания, наличие пострадавших.