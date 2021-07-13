СМИ: число жертв пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке достигло 77

ТАСС, 13 июля. Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной провинции Ди-Кар возросло до 77. Такие данные привел во вторник телеканал Al Hadath со ссылкой на иракские источники.

Ранее сообщалось о 52 жертвах.

Пожар произошел в понедельник вечером. Как информировал канал Al Arabiya, причиной возгорания стало неаккуратное обращение с кислородным баллоном, что привело к его взрыву. В связи со случившимся министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. В свою очередь премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, поручив создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии.

Это не первый подобный инцидент с учреждением для больных с коронавирусом в республике. 24 апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.