Reuters: британская полиция изъяла рекордную сумму в криптовалюте

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Полиция Великобритании изъяла £180 млн ($250 млн) в криптовалюте в рамках расследования деятельности по отмыванию денег. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters. По его данным, речь идет о конфискации рекордной для Великобритании суммы в криптовалюте.

"Произведенное сегодня изъятие является важной ступенью в расследовании, которое будет продолжаться еще несколько месяцев, поскольку мы еще разрабатываем тех, кто находится в центре преступной операции по отмыванию денег", - приводит агентство слова констебля криминальной полиции Джо Райана.

24 июня в рамках того же уголовного дела полиция изъяла £114 млн ($158 млн) в криптовалюте. Тогда же была арестована 29-летняя женщина по подозрению в отмывании денег. Другие подробности этого дела не приводятся.

Как изымается криптовалюта

В июне 2014 года управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало "Руководство по выявлению и расследованию отмывания доходов от преступной деятельности с использованием виртуальных валют". Согласно документу, конфискация может происходить двумя способами.

Первый способ заключается в том, что правоохранительные органы с использованием ключей от биткойн-кошелька подозреваемого переводят с него средства на заранее созданный ими кошелек. В таком случае изъятая криптовалюта может быть реализована в дальнейшем.

Второй способ применяется при отсутствии ключей и состоит в конфискации оборудования (например, жесткого диска), на котором хранятся файлы для разблокировки кошелька. В этом случае использовать средства будет невозможно.

Ключи шифрования правоохранители могут получить только в том случае, если им удастся тем или иным способом заставить подозреваемого предоставить им эти данные.