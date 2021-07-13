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После ДТП с "Газелью" на Ставрополье госпитализировали четырех человек

В результате аварии погибли два человека

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Четверо пострадавших в ДТП с участием БТР и пассажирской "Газели" в Предгорном округе Ставрополья госпитализированы. Начата прокурорская проверка, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В результате столкновения двух автомобилей, в числе которых "Газель", двое погибли, четверо госпитализированы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ журналистам сообщили, что ДТП произошло во время следования воинской колонны. По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "Газели".

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