После ДТП с "Газелью" на Ставрополье госпитализировали четырех человек

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Четверо пострадавших в ДТП с участием БТР и пассажирской "Газели" в Предгорном округе Ставрополья госпитализированы. Начата прокурорская проверка, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В результате столкновения двух автомобилей, в числе которых "Газель", двое погибли, четверо госпитализированы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ журналистам сообщили, что ДТП произошло во время следования воинской колонны. По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "Газели".