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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике

После взрыва в Геленджике на Кубани проверят все объекты размещения

Власти поручили расселить постояльцев отеля, в котором произошел взрыв газа
© Пресс-служба Администрации Геленджика/ТАСС

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края проанализируют причины, которые способствовали взрыву газа в магазине рядом с отелем в центре Геленджика, объекты размещения и потребительской сферы будут еще раз проверены на соблюдение требований пожарной безопасности. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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"С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться", - написал Кондратьев.

Глава региона отметил, что на месте уже работают следователи, будет дана правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.

Губернатор поручил организовать расселение постояльцев отеля в Геленджике, где взорвался газ, а также при необходимости жителей соседних домов.

"Глава города Алексей Богодистов уже на месте. Поручил ему оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Организовать расселение людей из гостиницы и близлежащих домов - всех, кому это потребуется", - сообщил Кондратьев 

Глава Геленджика Богодистов в своем Telegram-канале также написал, что власти готовы расселить постояльцев отеля. Он отметил, что стоит "задача максимально оперативно помочь людям".

 

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РоссияКраснодарский крайВзрыв газа на территории отеля в Геленджике
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