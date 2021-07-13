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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике.
Взрыв газа на территории отеля в Геленджике.
Взрыв газа на территории отеля в Геленджике.
Взрыв газа на территории отеля в Геленджике.
Взрыв газа на территории отеля в Геленджике.
Взрыв газа на территории отеля в Геленджике

Взрыв газа на территории отеля в Геленджике. Главное

© Пресс-служба администрации Геленджика/ТАСС

На территории гостиницы "Азария" в центре Геленджика произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Источник в оперативных службах города сообщил о двух жертвах. 

  • ЧП произошло в четырехэтажной гостинице, которая расположена на улице Советская. 
  • Мэр города Алексей Богодистов уточнил, что место взрыва находилось в магазине на первом этаже. 
  • Из здания эвакуировали 50 человек.
  • Повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа. 
  • Спасатели извлекли из-под завалов женщину, ее передали медикам.
  • Всего пострадали пять человек, включая ребенка. Четверо находятся в реанимации. 
  • Прокуратура Геленджика организовала проверку.
  • Причиной взрыва бытового газа могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. 
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать расселение постояльцев отеля. 
  • Власти региона еще раз проверят объекты размещения и потребительской сферы на соблюдение требований пожарной безопасности. 
Теги
РоссияКраснодарский крайВзрыв газа на территории отеля в Геленджике
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