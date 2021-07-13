Взрыв газа на территории отеля в Геленджике. Главное

На территории гостиницы "Азария" в центре Геленджика произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Источник в оперативных службах города сообщил о двух жертвах.
- ЧП произошло в четырехэтажной гостинице, которая расположена на улице Советская.
- Мэр города Алексей Богодистов уточнил, что место взрыва находилось в магазине на первом этаже.
- Из здания эвакуировали 50 человек.
- Повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа.
- Спасатели извлекли из-под завалов женщину, ее передали медикам.
- Всего пострадали пять человек, включая ребенка. Четверо находятся в реанимации.
- Прокуратура Геленджика организовала проверку.
- Причиной взрыва бытового газа могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним.
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать расселение постояльцев отеля.
- Власти региона еще раз проверят объекты размещения и потребительской сферы на соблюдение требований пожарной безопасности.