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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике
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Причиной взрыва в гостинице в Геленджике могла стать неисправность газового оборудования

По данным источника в экстренных службах, также рассматриваются другие версии ЧП
© Пресс-служба Администрации Геленджика/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Неисправность газового оборудования могла стать причиной взрыва бытового газа в гостинице в Геленджике. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

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"Причиной взрыва бытового газа могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. Данная версия является приоритетной. При этом рассматриваются и другие варианты", - сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел во вторник в магазине при гостинице в Геленджике, в результате чего, по данным мэра города Алексея Богодистова, один человек погиб. 

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РоссияКраснодарский крайВзрыв газа на территории отеля в Геленджике
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