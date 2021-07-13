Причиной взрыва в гостинице в Геленджике могла стать неисправность газового оборудования

ТАСС, 13 июля. Неисправность газового оборудования могла стать причиной взрыва бытового газа в гостинице в Геленджике. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Причиной взрыва бытового газа могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. Данная версия является приоритетной. При этом рассматриваются и другие варианты", - сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел во вторник в магазине при гостинице в Геленджике, в результате чего, по данным мэра города Алексея Богодистова, один человек погиб.