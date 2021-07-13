Заместителя управляющего отделения ПФР по Челябинской области задержали по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Челябинске задержали заместителя управляющего отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области по обвинению во взятке на сумму свыше 3 млн рублей, которую он получил от охранного предприятия за заключение договоров на охрану. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области заместителю руководителя регионального управления Пенсионного фонда России предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ <...> Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 12 июля текущего года обвиняемый получил взятку в сумме более 3 млн рублей от представителя частной охранной организации. Деньги передавались за гарантированное заключение договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Вину в совершении преступления задержанный признал.