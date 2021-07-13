В Татарстане с начала года произошли 10 ДТП с электросамокатами

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Десять ДТП произошло в Татарстане с участием самокатов, в результате которых один человек погиб и 10 получили ранения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Как в мире регулируют езду на электросамокатах

Не более 25 км/ч, в шлеме и с госномерами.

Не более 25 км/ч, в шлеме и с госномерами. Как в мире регулируют езду на электросамокатах

"В текущем году на дорогах республики с участием лиц, использующих электросамокаты, зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и 10 получили ранения", - рассказали в ведомстве.

Также, согласно сведениям Минздрава республики, в этом году за медицинской помощью обратилось почти 900 человек, получившие травмы при использовании электросамокатов.

В МВД Татарстана рассказали, что самыми частыми нарушениями стали движение по проезжей части, пересечение проезжей части вне пешеходного перехода, пересечение регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В итоге к административной ответственности из-за нарушений правил дорожного движения привлекли более 900 человек.