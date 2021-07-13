В больницу Геленджика направили специалистов из Краснодара после взрыва газа в гостинице

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Врачи из Краснодара, в том числе из ожогового центра, направлены санавиацией в больницу в Геленджик, где находятся пострадавшие после взрыва бытового газа в гостинице, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края во вторник.

"По поручению губернатора Краснодарского края из ККБ № 1 [краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского] санавиацией направлены специалисты, в том числе из ожогового центра", - сказали в министерстве.

Взрыв бытового газа произошел во вторник в магазине при гостинице в Геленджике, в результате чего один человек погиб, еще пятеро, в том числе подросток, пострадали. По данным источника ТАСС, проверяется информация о гибели второго человека.