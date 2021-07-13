В Якутии экс-гендиректору компании дали семь лет колонии за взятку министру

ЯКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Суд признал бывшего генерального директора акционерного общества "Якутская ярмарка" Михаила Федорова виновным в даче взятки, он осужден к семи годам лишения свободы, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

"Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственным управлением СК РФ по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору АО "Якутская ярмарка" Михаилу Федорову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, генеральный директор предприятия 20 января 2019 года в гостиничном комплексе лично передал министру предпринимательства, торговли и туризма Якутии взятку в виде денег в сумме 200 тыс. рублей. Отмечается, что деньги были переданы им "за способствование в силу должностного положения министра" в решении вопроса о передаче акционерному обществу туробъектов, находящихся в управлении и собственности подведомственного министерству учреждения.

"При решении данного вопроса Федоров сообщил, что будет передавать министру процент прибыли от деятельности указанных объектов и процент от стоимости в последующем заключаемых с министерством предпринимательства контрактов по туристическим и иным направлениям, в том числе выставочно-ярмарочным мероприятиям. Факт передачи взятки задокументирован сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в рамках оперативно-разыскных мероприятий. В ходе осмотра места происшествия изъяты денежные средства, переданные в качестве взятки, зафиксировано место преступления", - добавили в СК.

Приговором суда Федоров осужден на семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.