В Якутии пять лесных пожаров приблизились к четырем населенным пунктам

ТАСС, 13 июля. МЧС России взяло на особый контроль защиту четырех населенных пунктов в Якутии, рядом с которыми действуют лесные пожары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На особом контроле Главного управления [МЧС] находятся приближенные природные пожары у населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник и Чумпу-Кытыл", - сказали в ведомстве, отметив, что действуют пять лесных пожаров.

Сложная обстановка сохраняется на территории 11 районов республики. За сутки были проложены и расширены минерализованные полосы около населенных пунктов Терют, Дикимдя и Кюерелях. Работала авиация МЧС, перебрасывавшая пожарных, и Минобороны. Проводится мониторинг задымленности в населенных пунктах. Под нее попадают 19 сел.

По сведениям ФБУ "Авиалесоохрана", на территории региона действуют 325 природных пожаров, за сутки ликвидировано 13, к тушению привлекался 2 631 человек, задействовано 332 единицы техники.