{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В Якутии пять лесных пожаров приблизились к четырем населенным пунктам

На территории 11 районов региона сохраняется сложная обстановка

ТАСС, 13 июля. МЧС России взяло на особый контроль защиту четырех населенных пунктов в Якутии, рядом с которыми действуют лесные пожары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На особом контроле Главного управления [МЧС] находятся приближенные природные пожары у населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник и Чумпу-Кытыл", - сказали в ведомстве, отметив, что действуют пять лесных пожаров.

Сложная обстановка сохраняется на территории 11 районов республики. За сутки были проложены и расширены минерализованные полосы около населенных пунктов Терют, Дикимдя и Кюерелях. Работала авиация МЧС, перебрасывавшая пожарных, и Минобороны. Проводится мониторинг задымленности в населенных пунктах. Под нее попадают 19 сел.

По сведениям ФБУ "Авиалесоохрана", на территории региона действуют 325 природных пожаров, за сутки ликвидировано 13, к тушению привлекался 2 631 человек, задействовано 332 единицы техники.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
Лесные пожары в России
В Суоярвском районе Карелии сняли режим ЧС
На территории Вешкельского лесничества ранее локализовали лесной пожар на площади 470 га
Читать полностью