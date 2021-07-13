Мусоровоз задавил насмерть 83-летнего мужчину у поликлиники на севере Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Водитель мусоровоза насмерть сбил 83-летнего мужчину на территории поликлиники на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"На улице Грекова у дома 12 в ДТП погиб пожилой мужчина. Водитель большегрузного автомобиля - мусоровоза, двигаясь задним ходом по прилегающей территории городской поликлиники, совершил наезд на мужчину 1938 года рождения. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ГИБДД в Telegram-канале.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. По факту ДТП проводится проверка.