Более 20 поддельных справок о вакцинации от коронавируса нашли у курьера в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве курьера, у которого было более 20 поддельных справок о вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте "МВД-медиа".

В ходе проверочной закупки полицейские приобрели у курьера протокол осмотра перед вакцинацией стоимостью 1 400 рублей. Поддельная правка со сроком действия 12 месяцев была заверена врачом-аллергологом одной из государственных поликлиник.

"По словам курьера, посылки с документами он получал от неизвестного лица и за денежное вознаграждение передавал клиентам. При себе у мужчины находилось пять аналогичных протоколов, 20 сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также иные медицинские документы с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов.

Также на Ленинском проспекте был задержан курьер с двумя поддельными справками о медицинском отводе от прививки. Документы изготовлены тем же производителем, который передал их первому курьеру.