Суд признал законным помещение в карцер фигуранта дела о ссоре в родительском чате

"Центральный районный суд Волгограда рассмотрел иск Арсена Мелконяна к следственному изолятору о признании незаконным постановления о его водворении в карцер. Истец полагает, что основания для его перевода в карцер являются надуманными, просил признать постановление о водворении незаконным. Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, свидетелей, суд не нашел оснований для удовлетворения административного искового заявления", - сказала Вальковская.

В июне Мелконян обратился в суд с административным иском, в котором указал, что с января 2021 года его четыре раза помещали в карцер на 15 суток по надуманным основаниям. Как сообщила суду администрация изолятора, мужчина был водворен в карцер за неповиновение законным требованиям сотрудника, уточнила она.

Дело в отношении жителя Волгограда, его 33-летней сестры и ее 32-летнего супруга вызвало широкий общественный резонанс. Арсен Мелконян обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и угрозе убийством. Его сестре Анне инкриминируется подстрекательство, а супругу обвиняемой Арману Смбатяну - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. С 24 октября 2020 года Мелконян содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области.

По версии следствия, 23 октября 2020 года в родительском чате в мессенджере произошла ссора между Анной Мелконян и Романом Гребенюком - родителями двух одноклассниц. Женщина рассказала о произошедшем своему мужу, который позвонил Гребенюку и предложил встретиться, чтобы выяснить отношения. Роман сообщил, что занят на работе, предложив приехать в отделение банка. На эту встречу приехали Смбатян и Арсен Мелконян, который в отделении банка несколько раз ударил Гребенюка по голове. От полученных травм потерпевший умер в больнице.