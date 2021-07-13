В Москве задержали более 100 человек после массовой драки в Кузьминках

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 100 человек задержано после массовой драки в столичном районе Кузьминки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"После массовой драки задержано более 100 человек. В настоящее время все они проверяются на причастность к драке, их имена проверяют по базам данных", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников - это приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько человек госпитализированы.