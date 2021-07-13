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В Ростовской области столкнулись четыре автомобиля

Пострадали двое пешеходов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Волгодонске Ростовской области, при этом пострадали двое пешеходов, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД региона. Авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, у которого во время езды на автомобиле случился инсульт.

"Водитель 1952 года рождения <...> управляя автомобилем Renault Arkana, по предварительным данным, допустил наезд на припаркованный автомобиль Mazda 6, который по инерции столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti. В результате удара Chevrolet Lacetti поехал вперед и зажал двух пешеходов между собой и автомобилем Renault Fluence", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшие пешеходы в это время переходили проезжую часть. По факту ДТП проводится проверка.

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