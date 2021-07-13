Полиция проверяет данные об отравлении собаки, выступавшей с музыкантом на набережной Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после появления в социальных сетях сообщений о том, что в Ялте была отравлена собака, выступавшая вместе с игравшим на набережной трубачом, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"Заявлений по данному факту пока не поступало. Однако сотрудники полиции проводят проверку в связи с появлением данной информации в сети интернет", - рассказала представитель ведомства.

Позднее глава Ялты Янина Павленко на своей странице в социальной сети Instagram сообщила, что подала заявление в полицию из-за того, что неизвестные пытались отравить пса Мухтара, который выступает на набережной вместе с хозяином. "Рано утром заявление за моей подписью ушло на имя начальника УМВД России по Ялте - прошу провести проверку по факту жестокого обращения с животными. Виктору и Мухтару оформляем официальное разрешение выступать на набережной. Наш поющий пес дома, прекрасно себя чувствует и скоро возобновит концертную деятельность", - написала Павленко.