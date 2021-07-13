В Дагестане задержали двух студентов медицинского вуза, организовавших нарколабораторию

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Двое студентов медицинского вуза задержаны в Дагестане по подозрению в изготовлении синтетических наркотиков, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ России по Республике Дагестан пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к организации и функционированию лаборатории по производству синтетических наркотиков. По предварительным данным, ее участники - двое студентов Дагестанского государственного медицинского университета, 1999 и 2000 г. р., обладали квалифицированными знаниями в области химического синтеза и наладили полный цикл производства и оптового сбыта наркотического средства "мефедрон", - сообщили в ведомстве.

По словам собеседника, во время обыска нарколаборатории изъято большое количество подготовленного к реализации мефедрона, прекурсоров и других веществ, а также оборудование. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").