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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике

Информация о второй жертве взрыва в гостинице в Геленджике не подтвердилась

В больнице находятся пять человек, включая подростка
© МЧС России/ТАСС

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Один человек погиб при взрыве бытового газа в гостинице в Геленджике, пятерым оказывают медицинскую помощь, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Краснодарского края во вторник.

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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал о двух жертвах.

"Пятеро находятся в больнице, среди них подросток, еще один человек погиб", - сообщили в министерстве.

Взрыв бытового газа произошел во вторник в магазине при гостинице в Геленджике. Прокуратура края и СУ СК РФ по региону проводят проверку, на месте работают сотрудники МЧС.

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РоссияКраснодарский крайВзрыв газа на территории отеля в Геленджике
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