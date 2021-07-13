В Волгограде один из организаторов экстремистской организации получил шесть лет колонии

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Волжский городской суд приговорил одного из лидеров общественного объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России, к шести годам колонии общего режима, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что деятельность экстремистской организации была пресечена в ноябре 2020 года. Силовики задержали трех организаторов, а впоследствии установили еще несколько ее активных участников. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

"Уголовное дело в отношении одного из организаторов преступной организации было выделено в отдельное производство. Собранные следственными органами СК РФ по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему местному жителю, он признан виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ. Суд приговорил его к шести годам исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что осужденный вместе с сообщниками тайно вовлекал в преступное объединение новых участников, пропагандируя среди них отрицание Российской Федерации как государства и действующих на территории страны законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти всех уровней. По местам жительства фигурантов и их временного пребывания обнаружены и изъяты экстремистская литература, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности общественного объединения.

"В отношении еще одного лидера запрещенной организации уголовное дело в настоящее время рассматривается в суде, материалы следствия по обвинению третьего организатора находятся в прокуратуре с обвинительным заключением. Их сообщники - активные участники преступного объединения - продолжают знакомиться с материалами уголовного дела", - уточнили в пресс-службе.