Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в гостинице в Геленджике завершили

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в гостинице в Геленджике.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.
В пресс-службе ответили утвердительно на вопрос агентства о завершении на месте ЧП именно поисково-спасательных работ.
В пресс-службе администрации города ТАСС сообщили, что пункт временного размещения организовали в ближайшей к месту ЧП школе, там находятся 16 человек. "На данный момент в пункте временного размещения, который организован в школе, [размещены] 16 человек", - сказали в пресс-службе.