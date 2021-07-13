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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике
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Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в гостинице в Геленджике завершили

В пункте временного размещения находятся 16 человек
© Пресс-служба Администрации Геленджика/ТАСС

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в гостинице в Геленджике.

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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

В пресс-службе ответили утвердительно на вопрос агентства о завершении на месте ЧП именно поисково-спасательных работ.

В пресс-службе администрации города ТАСС сообщили, что пункт временного размещения организовали в ближайшей к месту ЧП школе, там находятся 16 человек. "На данный момент в пункте временного размещения, который организован в школе, [размещены] 16 человек", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский крайВзрыв газа на территории отеля в Геленджике
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