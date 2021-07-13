Уголовное дело возбудили после массовой драки в автобусе в Мытищах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как несколько мужчин в Мытищах избили пассажира рейсового автобуса, заступившегося за женщину. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" по факту драки, произошедшей в рейсовом автобусе в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело по ст. 213 "Хулиганство" УК РФ", - сказала Петрова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 12 июля в автобусе номер 314 несколько мужчин приставали к женщине. За нее заступился пассажир, который сделал замечание хулиганам и потребовал вести себя уважительно с женщиной. В ответ на это на него набросились шестеро дебоширов.

Сотрудники полиции разыскивают участников инцидента.