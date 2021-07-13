Бывшему зампредседателю Иркутского суда дали шесть лет колонии за получение взятки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Верховный суд Бурятии приговорил к шести годам колонии бывшего председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова, признав его виновным в получении взятки в размере 200 тыс. рублей. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе СК, бывший судья также должен заплатить штраф 5 млн рублей.

"Новокрещенов признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 5 млн рублей", - сообщили в СК.

В ходе следствия было установлено, что в 2017 году Новокрещенов получил через посредника две взятки на общую сумму 200 тысяч рублей за принятие решений об отмене постановлений нижестоящих судей и прекращении производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения"), в отношении двух человек.