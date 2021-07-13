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В Иркутске мужчина выбрался на наружную сторону балкона верхнего этажа дома

Он отказывается возвращаться в квартиру и требует встречи с женой. На внутренней стороне балкона находится ребенок

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Правоохранители и спасатели оцепили территорию у дома по Советской улице в Иркутске, на одном из верхних этажей которого с внешней стороны балкона находится мужчина. На внутренней стороне балкона находится ребенок, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"Территория оцеплена полицией. Мужчина продолжает находиться на внешней стороне балкона. Ребенок с внутренней стороны. Проход пешеходов по улице временно ограничен. На месте спасатели", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, мужчина отказывается возвращаться в квартиру и требует встречи с женой. Сотрудники полиции и жильцы дома с соседних балконов пытаются уговорить его отказаться от своих намерений. По данным полиции, одной из причин происходящего являются проблемы в семье.

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