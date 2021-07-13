Бухгалтера в Сочи осудили на пять лет колонии за мошенничество при подготовке к ОИ-2014

СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи признал виновной бухгалтера в списании более 54 млн рублей со счетов организации, которая занималась оказанием услуг в сфере общепита в Сочи в период подготовки к Олимпийским играм 2014 года. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"<...> На основании ранее подобранных счетов на оплату главный бухгалтер сформировала платежные поручения и произвела списание со счета организации денежных средств на общую сумму 54 428 600 рублей <…> Она признана виновной, судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с января 2012 года подсудимая совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработала преступную схему. В соответствии с ней подбирались юридические лица и счета на оплату услуг по уборке и дезинфекции объектов общепита Олимпийского парка, логистическому сопровождению, аренде погрузочно-разгрузочной техники с экипажем на общую сумму более 54 млн рублей. Фактически же работы и услуги выполнены не были, уточнили в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. На суде подсудимая вину признала частично. Приговор в законную силу не вступил. Ранее наложенные аресты на ее счета сохранены.