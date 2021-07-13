Руководителей рынка в Твери обвинили в мошенничестве почти на 94 млн рублей

ТАСС, 13 июля. Двоих жителей Твери, которые в 2011 году занимали руководящие должности в ООО "Центральный рынок" и в Тверском областном союзе потребительских обществ, обвинили в мошенничестве на общую сумму более 93 млн 750 тыс. рублей, совершенное при продаже земельных участков и нежилых помещений. Уголовное дело направлено в суд, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Твери, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). <...> Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, в 2011 году обвиняемые, занимая руководящие должности в ООО "Центральный рынок" и Тверском облпотребсоюзе, незаконно приобрели право на земельные участки и расположенное на одном из них строение. "Указанные действия обвиняемых причинили имущественный вред ООО "Центральный рынок" в сумме, превышающей 93 млн 750 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

Также выявлен еще один эпизод мошенничества при купле-продаже недвижимого имущества облпотребсоюза. "Нежилое помещение выбыло из распоряжения Тверского облпотребсоюза и перешло в собственность родственницы обвиняемого, которая приобрела право распоряжения им по своему усмотрению, чем Тверскому облпотребсоюзу был причинен имущественный вред в сумме 1 миллион 650 тысяч рублей", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело было возбуждено по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по Тверской области. Обвиняемые свою вину не признали.