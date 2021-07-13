Следственный комитет в ЕАО возбудил дело из-за халатности, повлекшей гибель двух детей

ТАСС, 13 июля. Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО) возбудил уголовное дело из-за халатности, которая привела к гибели двух подростков в затопленном карьере в городе Биробиджане. Об этом во вторник сообщается на сайте территориального управления СК.

"27 июня 2021 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что две несовершеннолетние девочки [12, 13 лет] во время прогулки по берегу заброшенного карьера, расположенного в городе Биробиджане, самостоятельно зашли в водоем, имеющий резкий уклон дна, и утонули. По данному факту следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, заместитель директора муниципального казенного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС" Биробиджана не выявил, что на водном объекте отсутствует знак о запрете купания, не принял меры по выявлению фактов нахождения людей на водном объекте, не вел разъяснительную работу о запрете купания в водоеме. "В результате преступной халатности должностного лица при купании в отсутствии взрослых в водоеме погибли двое малолетних детей, утонув в воде", - говорится в сообщении. Должностному лицу предъявлено обвинение, суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следственный комитет направил представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, в адрес мэра Биробиджана, а также информационное письмо губернатору ЕАО. Расследование уголовного дела продолжается.