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В Подмосковье задержали пенсионерку, вырастившую во дворе 452 куста конопли

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жительницу Подмосковья, которая незаконно вырастила на придомовой территории более 450 кустов конопли. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 63-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном культивировании наркосодержащих растений. В ходе осмотра придомовой территории подозреваемой, расположенной в деревне Огуднево, полицейские обнаружили 452 куста растений, визуально схожих с коноплей", - сказала она.

Петрова добавила, что по результатам химического исследования установлено, что изъятые растения при переработке являются источником наркотического средства марихуаны общим весом более 85 кг. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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