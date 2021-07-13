СК возбудил дело против жительницы Курганской области, истязавшей взятых под опеку детей

ТАСС, 13 июля. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Шадринского района Курганской области по подозрению в истязании троих взятых под опеку детей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней жительницы одного из населенных пунктов Шадринского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По данным следствия, в период с января 2018-го по май текущего года женщина наносила побои опекаемым ею детям (2006, 2007 и 2009 г. р.), наказывая их с применением подручных средств по любым малозначительным поводам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о жестоком отношении опекуна к детям стало известно сотрудникам подразделения полиции по делам несовершеннолетних. Дети были изъяты из семьи органами опеки. "В рамках расследования уголовного дела будут проведены следственные действия, направленные на выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой и установление всех обстоятельств совершенного преступления", - уточняют в ведомстве.