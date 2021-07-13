Двое членов банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом

ГРОЗНЫЙ, 13 июля. /ТАСС/. Участники банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, совершившие вооруженное нападение на военнослужащих в Чечне в 1999 году, предстанут перед судом. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженцев Чеченской Республики Асланбека Идалова и Саламбека Идалова. Они обвиняются в совершении преступлений <...> участие в банде, участие в вооруженном мятеже, посягательство на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Уголовное дело в отношении братьев Идаловых с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 1999 года обвиняемые вступили в банду под руководством Басаева и Хаттаба. 4 октября того же года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни члены банды напали на военнослужащих Вооруженных сил РФ. В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения различной степени тяжести.