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Полицию в Москве заранее предупредили о драке мигрантов в Кузьминках

Мужчину, предупредившего полицию, по ошибке включили в чат в WhatsАpp, в котором мигранты из Средней Азии объявляли общий сбор в 19:30 у Кузьминок для массовой драки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полицию заранее предупредил мужчина о готовящейся массовой драке мигрантов из Средней Азии у метро "Кузьминки" в Москве накануне, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера в полицию обратился мужчина и сообщил, что его по ошибке включили в чат в WhatsАpp, в котором мигранты из Средней Азии объявляли общий сбор в 19:30 у Кузьминок для массовой драки", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что на встречу планировали явиться до 400 человек.

Ранее сообщалось, что на Зеленодольской улице в Кузьминках произошла массовая драка. Значительная часть ее участников - это приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько человек госпитализированы.

По последним данным, более 100 человек задержано после драки.

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