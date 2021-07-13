Мужчину, угрожавшего выбросить из окна ребенка в Иркутске, задержали

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Мужчина, угрожавший выбросить из окна ребенка в Иркутске, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"Ребенка спасли. Мужчину задержали. Подробности задержания будут позже", - сказала собеседница агентства.

Мужчину отвезли в отделение полиции. По словам представителя пресс-службы, мужчина утверждал, что происходящее связано с изменой его жены, он требовал у нее отказаться от ребенка. Также полиция проверяет информацию о том, что женщина ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением об угрозе жизни и здоровью.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что переговоры, которые длились более двух часов, осложняли погодные условия: из-за сильного дождя карниз, на котором стоял мужчина, намок и стал скользким. Также, по информации МВД, ребенку, вместе с которым мужчина находился на 13-м этаже дома, было 3,5 года. Для оперативного реагирования сотрудники МЧС надули воздушные подушки под балконом.

Прокуратура Октябрьского района города организовала проверку. "По данному факту прокуратурой Октябрьского района г. Иркутска организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего, условий его проживания в семье", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранители и спасатели оцепили территорию у дома на Советской улице в Иркутске, на одном из верхних этажей которого с внешней стороны балкона находился мужчина, а на внутренней стороне - ребенок. По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, мужчина отказывался возвращаться в квартиру и требовал встречи с женой. По данным полиции, одной из причин происходящего являлись проблемы в семье.