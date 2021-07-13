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Федеральную трассу перекрыли в Ленобласти после ДТП с двумя погибшими

В Бокситогорском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись во вторник на федеральной трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области, движение по шоссе перекрыто, погибли два человека. Об этом сообщили ТАСС в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"В Бокситогорском районе Ленинградской области полностью перекрыто движение транспорта в связи с ДТП. Объезд возможен через Пикалево. По предварительным данным, участниками ДТП стали грузовой и легковой автомобили. Имеется информация о двоих погибших", - сообщили в учреждении.

ДТП произошло на 386-м км федеральной дороги А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола". На месте работают сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, скорая помощь и МЧС.

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