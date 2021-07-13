В Якутии возбудили дело о халатности при строительстве домов для детей-сирот

ЯКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в Вилюйском районе Якутии при строительстве домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По результатам процессуальной проверки Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту нарушений, допущенных при строительстве домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилюйском районе республики", - говорится в сообщении.

Процессуальная проверка была проведена после обращения депутата районного совета, который сообщил о нарушениях, допущенных при строительстве домов и квартир в городе Вилюйске. "Заявитель сообщил о жалобах жителей на низкий температурный режим в квартирах в холодное время года, протечки потолков, сырость и иные признаки некачественного строительства", - уточнили в СК.

В ходе проверки установили, что в период с 2012 по 2014 годы между администрацией Вилюйского района и подрядными организациями заключались контракты с выполнением подрядных работ по строительству домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Было построено четыре дома, общая сумма выплаченных денежных средств составила около 60 млн рублей.

"В ходе эксплуатации жилых помещений установлены факты некачественного проведения работ, которые повлекли за собой непригодность проживания в квартирах. В настоящее время следователи изучают проектно-сметную, техническую и иную документации, представляющие интерес для установления фактических обстоятельств произошедшего", - сказали в ведомстве.

Кроме того, следователи будут добиваться проведения качественных ремонтных работ в жилых помещениях, вызывающих нарекания жильцов. На момент начала процессуальной проверки администрация района выделила деньги на ремонт одного из указанных домов.