В Москве спасли мужчину, угрожавшего спрыгнуть с 11-го этажа

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции спасли мужчину на Ангарской улице в Москве, который с кухонным ножом в руках угрожал спрыгнуть с 11-го этажа жилого дома. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В главке отметили, что к ним поступило сообщение о том, что на Ангарской улице в окне 11-го этажа жилого дома стоит мужчина и угрожает прыгнуть вниз. "По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они отвели собравшихся на улице жителей на безопасное расстояние и проследовали в квартиру. Там они обнаружили мужчину, стоявшего на подоконнике. Гражданин размахивал кухонным ножом и грозился спрыгнуть вниз", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что полицейские пытались убедить мужчину бросить нож и не предпринимать необдуманных действий. Тот соглашался со всеми доводами, но слезть с окна отказывался. "После продолжительного общения с сотрудниками полиции и родственником, который был вызван по телефону, гражданин успокоился и спустился с подоконника в квартиру", - отметили в полиции.

В настоящее время мужчина доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.