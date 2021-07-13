В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявлен в Красноярске на двое суток, до вечера четверга. Об этом во вторник сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования края.

Режим НМУ был введен в Красноярске в шестой раз с начала 2021 года. До этого он действовал с 5 по 6 июля.

"Сегодня в Красноярске введен режим неблагоприятных метеоусловий. Он будет действовать с 18:00 (14:00 мск) 13 июля до 19:00 (15:00 мск) 15 июля 2021 года. Это связано с метеорологическими условиями", - сообщили в министерстве.

В среду в Красноярске установится жаркая погода, температура будет достигать 30 градусов выше нуля.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.